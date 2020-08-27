{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Малышко не выступит на летнем чемпионате России по биатлону в Рыбинске

Турнир пройдет с 27 по 30 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Дмитрий Малышко не выступит в первой части летнего чемпионата России по биатлону, который пройдет в центре "Демино" недалеко от Рыбинска Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Биатлонисты сборной России также пропускают соревнования в Рыбинске, которые пройдут с 27 по 30 августа. 33-летний Малышко не попал в основной состав национальной команды для централизованной подготовки к сезону, поэтому в Федерации биатлона Санкт-Петербурга не исключали его участия в турнире.

Вторая, основная часть чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 18 по 27 сентября в Тюмени. Ожидается, что в этих соревнованиях выступят ведущие биатлонисты страны.

Теги
Биатлон
Кубок мэра Москвы по хоккею
Увеличение числа участников Кубка мэра Москвы по хоккею будет рассмотрено в 2021 году
Турнир проводится с 2008 года
Читать полностью