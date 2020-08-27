Чемпион ОИ по пятиборью Лесун пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Победитель Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Александр Лесун по состоянию здоровья будет вынужден пропустить чемпионат России по современному пятиборью, который пройдет c 30 августа по 5 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Олег Хапланов.

Чемпионат России по современному пятиборью пройдет в центре "Северный". 30 и 31 августа будут разыграны медали в женской и мужской эстафетах. Затем в течение четырех дней пройдут состязания в личном первенстве у мужчин и у женщин. Завершится чемпионат России 5 сентября смешанной эстафетой.

"Александр Лесун по состоянию здоровья не выступит на чемпионате России", - сказал Хапланов.

В начале августа сам Лесун сообщил ТАСС, что не уверен в своих выступлениях в этом году из-за травмы ноги. Победитель Игр-2016 добавил тогда, что его основной задачей является качественная подготовка к Олимпиаде, ради которой он готов пожертвовать остатком этого сезона.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.