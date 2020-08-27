Увеличение числа участников Кубка мэра Москвы по хоккею будет рассмотрено в 2021 году

ТАСС, 27 августа. Федерация хоккея Москвы (ФХМ) рассмотрит возможность увеличения количества участников Кубка мэра Москвы в 2021 году. Об этом пресс-службе турнира рассказал вице-президент ФХМ Егор Замятин.

До 2011 года в Кубке мэра с ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно играли "Крылья Советов" и "Атлант". С 2012 года Кубок мэра разыгрывается между тремя столичными командами и подмосковным "Витязем". С 2018 года омский "Авангард" проводит домашние матчи в Балашихе, в предстоящем сезоне китайский "Куньлунь" будет принимать соперников в Мытищах.

"Новость о переезде "Куньлуня" была объявлена значительно позже утверждения списка участников нашего турнира. Рассмотрим возможное расширение турнира в следующем году", - сказал Замятин.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом является "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).