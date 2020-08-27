КДК РФС рассмотрит удаления игроков "Динамо" и "Ахмата" в матчах пятого тура РПЛ

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит на своем заседании удаления игроков "Динамо" и "Ахмата" по итогам пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

В матче "Динамо" - "Зенит" (1:0) прямую красную карточку получил защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев. В игре "Локомотив" - "Ахмат" (2:3) прямую красную карточку получил полузащитник грозненского клуба Антон Швец.

"Мы будем рассматривать два удаления - Скопинцева в матче "Динамо" - "Зенит" и Швеца в матче "Локомотив" - "Ахмат". Оба игрока вызваны на заседание. Будем рассматривать", - сказал Григорьянц.

По словам Григорьянца, КДК также рассмотрит нарушения санитарного регламента и поведение команд, игроки которых получили много предупреждений и красных карточек.

"Много карточек у "Ахмата" в матче с "Локомотивом" (восемь желтых карточек, две из которых стали вторыми для игроков в этой игре и привели к удалениям - прим. ТАСС), у "Динамо" семь желтых в матче с "Зенитом", у "Спартака" шесть желтых в матче с "Ротором", - отметил глава КДК РФС.

Заседание КДК пройдет 28 августа.