ТАСС, 27 августа. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко награжден почетным знаком "За заслуги в развитии современного пятиборья в России". Об этом сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Награждение провел президент ФСПР Вячеслав Аминов. Чуйченко с 2014 года возглавляет попечительский совет федерации, в задачи которого входит популяризация современного пятиборья в России и помощь в проведении крупных международных соревнований на территории России.

Чуйченко принимал участие в организации таких соревнований, как чемпионат мира 2016 года, признанный Международным союзом современного пятиборья лучшим в истории, Кубок Кремля, который является единственным коммерческим турниром по современному пятиборью с самым большим в истории пятиборья призовым фондом, Кубок Министерства обороны РФ по лазер-рану, который в этом году пройдет в пятый раз.

Ранее почетным знаком были награждены заслуженные тренеры СССР Михаил Бобров, Олег Хапланов, Валерий Пирогов, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Алексей Хапланов, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Старостин и обладатель двух золотых медалей чемпионатов мира Эдуард Сдобников.