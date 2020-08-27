Матыцин заявил, что Минспорт России удовлетворен подготовкой выпускников спортивных вузов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в целом удовлетворено качеством подготовки выпускников спортивных высших учебных заведений. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил журналистам по окончании совещания с руководителями образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минспорту.

"Главной оценкой и критерием работы вузов является трудоустройство студентов, и результаты деятельности федераций и школ отражают качество подготовки специалистов, - заметил Матыцин. - Министерство спорта в целом удовлетворено качеством подготовки, которое обеспечивают подведомственные вузы. Основное внимание нам надо обратить на совершенствование материальной базы. Нужно обеспечить практику нашим студентам, как можно больше взаимодействовать с федерациями и региональными структурами".

"На таких совещаниях важно услышать, какая реальная обстановка в каждом из вузов, особенно в этот непростой период. Вузы осуществляли и выпуск специалистов, и прием абитуриентов абсолютно в нестандартных условиях", - продолжил министр спорта.

Матыцин заметил, что в связи с пандемией большинство вузов осуществляли прием в дистанционном режиме. "И в этом тоже есть свои плюсы, например для труднодоступных регионов. Нам также важно было понять проблемы вузов, связанные с наличием программ дистанционного обучения, ведь практически во всех вузах будет смешанная система обучения, лекционные занятия будут проводиться в дистанционном режиме, практические - в реальном формате", - сказал министр.

"Мы провели очень продуктивный диалог, каждый руководитель вуза имел возможность выступить, рассказать о проблемах, поделиться опытом. Это тоже одна из главных задач таких совещаний, опыт работы каждого вуза может быть полезен коллегам", - заключил Матыцин.