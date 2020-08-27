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Футбол в Англии

Рекордсмен по количеству матчей в АПЛ Барри завершил футбольную карьеру

За свою карьеру игрок провел 653 матча в Английской премьер-лиге

ТАСС, 27 августа. Чемпион Англии по футболу в составе "Манчестер Сити" Гарет Барри завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба "Вест Бромвича".

Барри 39 лет, за "Вест Бромвич" он выступал на протяжении последних трех сезонов. Также он играл за "Астон Виллу", "Манчестер Сити" и "Эвертон". Вместе с "Сити" он также стал победителем Кубка Англии. Барри принадлежит рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству проведенных матчей - 653.

В составе сборной Англии Барри провел 53 матча, забил три гола и отдал шесть голевых передач.

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