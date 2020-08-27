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Массовый спорт

Матыцин: вузы готовятся начать обучение по стандарту "тренер-преподаватель"

С предложением повысить профессиональный уровень тренеров ранее выступала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские вузы готовят документы для получения лицензии на обучение по профессиональному стандарту "тренер-преподаватель". Об этом журналистам рассказал министр спорта России Олег Матыцин после совещания в формате видеоконференцсвязи с ректорами подведомственных образовательных организаций высшего образования.

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С предложением повысить профессиональный уровень тренеров ранее выступала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

"Этот стандарт в области "спорт" с присвоением квалификации "тренер-преподаватель" буквально недавно был утвержден и зарегистрирован Министерством образования и науки РФ, вузы готовят документы для получения лицензии по обеспечению деятельности по этому стандарту. Надеюсь, что в следующем году они смогут провести набор", - сказал Матыцин.

"Стандарт отражает современные тенденции, там усилен воспитательный аспект, аспект, связанный с возможностью выпускникам работать в сфере физкультуры и не только выпускникам наших вузов, но и учебных заведений министерства образования и науки осуществлять подготовку по этому направлению", - добавил он.

Винер-Усманова неоднократно сетовала на проблемы, с которыми сталкиваются тренеры при устройстве в учебные заведения. По ее словам, не разработан и не утвержден профессиональный стандарт тренера-преподавателя, не решен вопрос об утверждении государственного стандарта присвоения квалификации "тренер-преподаватель". Эту проблему Винер-Усманова подняла на встрече президента с членами Общественной палаты нового состава, которая состоялась 25 июня.

По мнению Винер-Усмановой, без предлагаемых изменений стандарты высшего образования по направлениям подготовки "Спорт" и "Тренер по виду спорта. Преподаватель" не способны обеспечить должный уровень подготовки специалистов.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаМатыцин, Олег Васильевич
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