Черчесов заявил, что футболист "Спартака" Соболев урегулировал конфликт с Дзюбой

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев сообщил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову о том, что конфликт между ним и капитаном национальной команды, форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой урегулирован. Об этом ТАСС в четверг сообщил Черчесов.

Соболев не в сборной и в тени Дзюбы. Черчесов назвал состав на матчи Лиги наций

25 августа тренерский штаб сборной России во главе с Черчесовым объявил состав на матчи группового турнира Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. В число 26 игроков, вызванных для подготовки к этим играм, не вошел Соболев. Главный тренер сборной, комментируя его отсутствие в заявке, сказал, что 23-летний форвард не получил приглашение из-за конфликтной ситуации с Дзюбой.

"Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой, - сказал Черчесов. - Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в национальную команду".

Во вторник травму получил впервые вызванный в сборную России нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко. На следующий день стало известно, что из-за повреждения 33-летний игрок пропустит не меньше трех недель. "Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией", - отметил главный тренер сборной России.

Матчи сборной России в Лиге наций состоятся 3 и 6 сентября. В первом матче в 2020 году национальная команда на "ВТБ-Арене" примет сборную Сербии. Встреча с командой Венгрии состоится в Будапеште на "Пушкаш-Арене".