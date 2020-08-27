ФИФА выявила два случая возможного нарушения антидопинговых правил за прошедший сезон

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) выявила два случая с подозрением на нарушение антидопинговых правил в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Всего с июля 2019 года по июнь 2020 года ФИФА протестировала 968 игроков (2 085 тестов), которые участвовали в турнирах под эгидой организации. Тесты проводились в 32 лабораториях с лицензией Всемирного антидопингового агентства (WADA). 640 игроков были протестированы в ходе соревнований, 328 футболистов - во внесоревновательный период.

Среди протестированных игроков было выявлено пятеро, в анализах которых были найдены запрещенные вещества. У троих из них данные вещества находились в препаратах, разрешенных для терапевтического использования. Один футболист был дисквалифицирован на 20 месяцев, дело по второму игроку пока не рассмотрено.

Оба случая выявлены на чемпионате мира 2019 года по пляжному футболу, который прошел в Парагвае. Россияне заняли на турнире третье место.