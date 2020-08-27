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Летние олимпийские виды спорта

У попавшего в аварию велогонщика Якобсена нарушено дыхание

Спортсмену предстоит несколько месяцев реабилитации
Фабио Якобсен (слева) AP Photo/Tomasz Markowski
Описание
Фабио Якобсен (слева)
© AP Photo/Tomasz Markowski

ТАСС, 27 августа. Попавшему на Туре Польши в аварию велогонщику Фабио Якобсену предстоит несколько месяцев реабилитации, у него остался один зуб и нарушено дыхание. Об этом рассказал директор команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр, комментарий которого приводит немецкий портал Sport1.

В борьбе за победу один из гонщиков толкнул 23-летнего Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет, велогонщик был доставлен в больницу и введен в медикаментозную кому. Виновного в инциденте спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа. Позднее сообщалось, что он был выведен из комы и находится в стабильном состоянии.

"На лицо Фабио наложили 130 швов. У него остался только один зуб, его небо все еще не зажило, а одна из его голосовых связок все еще парализована. Он все еще не может нормально дышать", - сообщил Лефевр.

Год назад 5 августа на "Туре Польши" произошла другая трагедия. На третьем этапе веломногодневки 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу, преодолев чуть более 50 км дистанции. Он был госпитализирован, после чего скончался.

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