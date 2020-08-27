Матч квалификации Лиги Европы "Маккаби" - "Железничар" перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 27 августа. Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между израильским "Маккаби" их Хайфы и боснийским "Железничаром" перенесен из-за 11 случаев заражения коронавирусом в балканском клубе. Об этом сообщает пресс-служба "Железничара".

Встреча должна была пройти 27 августа в Хайфе. В понедельник тесты выявили шесть случаев заражения среди футболистов, они остались на самоизоляции и не полетели в Израиль. В среду было выявлено еще пять случаев заражения в составе клуба.

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение о невозможности проведения встречи, в четверг УЕФА утвердил перенос матча. Новая дата будет определена позднее.