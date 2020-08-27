Гол Забитцера в ворота "Зенита" стал вторым в голосовании за звание лучшего в сезоне ЛЧ

ТАСС, 27 августа. Гол полузащитника германского "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита" занял второе место в голосовании болельщиков за звание лучшего в прошедшем сезоне Лиги чемпионов. Голосование проходило на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
На 59-й минуте встречи группового этапа, которая прошла в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1, Забитцер поразил "девятку" ворот петербуржцев.
Goal of the Tournament results:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020
Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)
Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit
Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus
4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)
5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47
Первое место в голосовании занял гол нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота французского "Лиона" в ответном матче 1/8 финала (2:1), третьим стал мяч футболиста "Ювентуса" Хуана Куадрадо в ворота испанского "Атлетико" на групповом этапе турнира (2:2).
В пятерку лучших не попал победный мяч вингера "Ювентуса" Дугласа Косты в гостевом матче группового этапа против московского "Локомотива" (2:1).
"Зенит" и "Локомотив" в прошедшем розыгрыше заняли последние места в своих группах.