Гол Забитцера в ворота "Зенита" стал вторым в голосовании за звание лучшего в сезоне ЛЧ

На 59-й минуте встречи группового этапа, которая прошла в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1, Забитцер поразил "девятку" ворот петербуржцев.

ТАСС, 27 августа. Гол полузащитника германского "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита" занял второе место в голосовании болельщиков за звание лучшего в прошедшем сезоне Лиги чемпионов. Голосование проходило на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первое место в голосовании занял гол нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота французского "Лиона" в ответном матче 1/8 финала (2:1), третьим стал мяч футболиста "Ювентуса" Хуана Куадрадо в ворота испанского "Атлетико" на групповом этапе турнира (2:2).

В пятерку лучших не попал победный мяч вингера "Ювентуса" Дугласа Косты в гостевом матче группового этапа против московского "Локомотива" (2:1).

"Зенит" и "Локомотив" в прошедшем розыгрыше заняли последние места в своих группах.