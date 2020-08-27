Винер-Усманова объяснила, почему Россия не заявилась на ЧЕ по художественной гимнастике

Европейский гимнастический союз (UEG) 27 августа обнародовал список стран, которые планируют принять участие в чемпионате Европы в Киеве (26-29 ноября). На Украину собираются приехать спортсменки из 39 стран. Россия в этом списке отсутствует.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) не подала заявку на участие национальной команды в ноябрьском чемпионате Европы в Киеве по причине того, что пока нет окончательного решения о проведении этого турнира в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила президент ВФХГ и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

"Условия, которые выдвигают организаторы, для российских спортсменов неприемлемы. Там нужно сидеть две недели в изоляции, а это невозможно. Поэтому мы не подавали заявку на участие в чемпионате Европы", - сказала Винер-Усманова.

"Также я хочу заметить, что вопрос о проведении этого турнира будет решаться только в конце сентября. Да, заявки поданы, но официальное решение будет принято позднее. А если нет решения, будет ли чемпионат Европы, то как мы можем в нем участвовать или не участвовать?", - продолжила собеседница ТАСС.

По мнению Винер-Усмановой, вероятность отмены этого турнира из-за пандемии очень велика. "Изменится ли позиция нашей федерации, если в конце сентября примут решение, что чемпионат Европы все-таки состоится? Это уже второй вопрос, но подавать заявку сейчас несерьезно. Если бы мы отправили ее сейчас, то должны были бы оплатить отель. А это невозвратная сумма, и я не вижу смысла рисковать деньгами", - заметила президент ВФХГ.

"Далее, если бы мы решили выступать в Киеве, то прямого сообщения с Украиной у России нет. Самолеты не летают, поэтому нам пришлось бы добираться обходными путями", - заключила главный тренер сборной России.

Эпидемиологическая ситуация на Украине

В среду стало известно, что правительство Украины продлило карантин в стране до 31 октября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Как отметил глава кабинета министров Денис Шмыгаль, страна сейчас готовится ко второй волне коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом на Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин, а с 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: регионы страны поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. С 24 августа на Украине вступило в силу новое зонирование территорий в рамках адаптивного карантина.