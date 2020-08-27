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Кубок мэра Москвы по хоккею

ЦСКА проиграл "Витязю" в стартовом матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Встреча завершилась со счетом 2:3
Игроки "Витязя" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки "Витязя"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА уступили подольскому "Витязю" со счетом 2:3 в первом матче Кубка мэра Москвы. Матчи турнира проходят на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Захар Бардаков (20-я минута), Якуб Ержабек (24) и Данила Моисеев (24). У проигравших отличились Андрей Локтионов (13) и Максим Шалунов (46).

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года, в нынешнем году в нем принимают участие ЦСКА, "Витязь", а также столичные "Динамо" и "Спартак", которые проведут очную встречу позднее в четверг.

Самым титулованным клубом является "Динамо", побеждавшее в турнире шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

Турнир завершится 29 августа.

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