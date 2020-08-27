Никитин: хоккеист Лайпсик присоединится к ЦСКА в ближайшие дни

ЦСКА подписал контракт с бывшим нападающим "Вашингтона" Лайпсиком в межсезонье. В четверг ЦСКА уступил "Витязю" со счетом 2:3 в первом матче Кубка мэра Москвы.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новичок московского ЦСКА Брендан Лайпсик присоединится к команде в ближайшие дни. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейских хоккеистов Игорь Никитин.

"Лайпсик еще не прилетел, у нас не играла первая тройка, завтра будет играть. Лайпсик прилетит на днях, мы его ожидаем завтра-послезавтра. В принципе, для первой игры действовали неплохо, по самоотдаче вопросов нет, в меньшинстве сыграли неважно. Подготовка у нас началась только с 15 августа, была немного спрессованной", - отметил Никитин.

Помимо Лайпсика, первую встречу для армейцев в нынешнем межсезонье пропустили нападающие Марио Кемпе, Антон Слепышев и Николай Голдобин.

Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец остался доволен качеством игры своей команды и скоростями, на которых действовали хоккеисты. "Настраивали команду на активную и агрессивную игру, получилось хорошо. Выстояли в меньшинстве и реализовали свои моменты в большинстве, мы довольны игрой. На этом турнире сыграют все, ребята все здоровы, поправились, завтра сыграют другие шесть нападающих", - сказал Кравец.

В первом матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет за Кубок Открытия с "Ак Барсом" 2 сентября. "Витязь" стартует в новом сезоне КХЛ 4 сентября встречей с "Ак Барсом" в Казани.