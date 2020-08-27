Гарифуллин: ХК ЦСКА не имеет финансовой возможности подписать контракт с Нестеровым

Нестеров выступал за ЦСКА с 2017 года и стал обладателем Кубка Гагарина - 2019 в составе команды. Контракт 27-летнего защитника был расторгнут по окончании прошлого сезона. В данный момент он является свободным агентом.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА не может подписать контракт с олимпийским чемпионом по хоккею Никитой Нестеровым из-за потолка зарплат. Об этом на пресс-конференции сообщил спортивный директор армейского клуба Алмаз Гарифуллин.

"С Нестеровым велись переговоры, несколько раз были сделаны предложения. Нам понятно, что он не хочет сотрудничать с ЦСКА больше. Видимо, он все-таки больше смотрит за океан. Сейчас уже у нас не осталось денег под потолком, у нас нет финансовой возможности", - отметил Гарифуллин.

"Линдену Вею тоже было сделано предложение, но причина та же - потолок зарплат. Мы хотели оставить и Сорокина, но мы оказались в такой ситуации, что если бы всех подписали, был бы перебор. В случае с Ильей Сорокиным мы сделали все возможное", - добавил спортивный директор ЦСКА.

В первом матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет за Кубок Открытия с "Ак Барсом" 2 сентября.