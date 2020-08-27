"Ахмат" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу удаления Швеца

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Ахмат" обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу удаления полузащитника Антона Швеца в матче пятого тура Тинкьофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Чечни Ахмед Айдамиров.

"Ахмат" в среду в Москве обыграл "Локомотив" со счетом 3:2. В составе гостей во втором тайме с поля были удалены два игрока - защитник Марат Быстров на 63-й минуте получил вторую желтую карточку, а в добавленное ко второму тайму время судья Игорь Панин показал Швецу прямую красную карточку.

"Мы сделаем обращение с просьбой отменить красную карточку [Антона Швеца]. Сейчас готовим, завтра, наверное, отправим", - сказал Айдамиров. На вопрос о том, есть ли у "Ахмата" еще вопросы к арбитрам, генеральный директор грозненцев предложил не обсуждать судейство.

"Ахмат" одержал третью победу подряд в чемпионате России. В активе команды из Грозного 10 очков, она занимает четвертое место в турнирной таблице. В шестом туре клуб из Чечни 30 августа дома сыграет с ЦСКА.