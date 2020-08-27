СМИ: Бартомеу готов покинуть пост президента "Барселоны", чтобы Месси остался в клубе

ТАСС, 27 августа. Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу готов уйти в отставку, если нападающий Лионель Месси пообещает остаться в команде. Об этом сообщает портал Football Espana со ссылкой на телеканал TV3.

Ранее испанское издание As сообщало, что 33-летний аргентинец намерен покинуть команду после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом. По информации телеканала ТуС, в ответ на это некоторые члены совета директоров выразили вотум недоверия Бартомеу, а некоторые ушли в отставку.

В четверг Месси публично выступит по теме своего будущего в клубе, после чего Бартомеу может покинуть должность, которую занимает с 2014 года.

В прошедшем сезоне "Барселона" под руководством испанца Кике Сетьена заняла второе место в чемпионате Испании, а также выбыла в четвертьфиналах Кубка Испании и Лиги чемпионов. В Лиге чемпионов команда проиграла германской "Баварии" со счетом 2:8.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football.