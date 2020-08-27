Футболист Дриусси избежал травмы крестообразной связки, но пропустит не менее 1,5 месяца

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Себастьян Дриусси избежал травмы крестообразной связки, но пропустит не менее полутора месяцев. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь сине-бело-голубых Антон Макаренко.

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Дриусси получил травму в первом тайме матча пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". На 15-й минуте игры аргентинца на носилках унесли с поля.

"По предварительным данным, полученным после проведения МРТ и клинического осмотра, Себастьян Дриусси избежал повреждения крестообразной связки, - сказал Макаренко. - Однако серьезно пострадала медиальная коллатеральная связка - финальный диагноз и точные сроки восстановления буду ясны в течение недели - мы наблюдаем за динамикой состояния здоровья нашего футболиста. При положительном прогнозе мы рассчитываем на консервативное лечение сроком 1,5 месяца".

После пяти туров "Зенит" с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, на одно очко опережая занимающие вторую и третью строчки "Спартак" и "Сочи". В шестом туре РПЛ петербуржцы 30 августа в Москве сыграют с идущим седьмым "Локомотивом". Встреча на "РЖД-Арене" начнется в 16:00 мск.