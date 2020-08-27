СМИ: игроки клубов НБА приняли решение возобновить плей-офф

ТАСС, 27 августа. Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняли решение продолжить матчи плей-офф. Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее игроки "Милуоки" бойкотировали пятый матч серии первого раунда плей-офф против "Орландо" в связи со стрельбой полиции в темнокожего Джейкоба Блейка в Висконсине. Помимо матча "Милуоки" - "Орландо", были отложены встречи "Хьюстон" - "Оклахома" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд". Игроки клубов НБА выходили на матчи плей-офф в майках с надписью Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), эта надпись также нанесена на паркет.

"Игроки клубов НБА приняли решение возобновить плей-офф, - написал Войнаровски со ссылкой на источник. - Сегодняшние три игры плей-офф ("Юта" - "Денвер", "Торонто" - "Бостон" и "Даллас" - "Лос-Анджелес Клипперс" - прим. ТАСС) будут перенесены". Как отмечает другой журналист ESPN Тим Макмэхон, в четверг пройдет еще одно совещание с игроками, в нем примут участие по два баскетболиста от каждого клуба.