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Матч квалификации Лиги Европы "Нымме Калью" - "Мура" перенесен из-за коронавируса

Случаи заражений выявлены в обоих клубах

ТАСС, 27 августа. Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между эстонским "Нымме Калью" и словенской "Мурой" перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в обоих клубах. Об этом сообщает пресс-служба Эстонского футбольного союза.

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Встреча должна была пройти 27 августа в Таллине. 22 августа тест на коронавирус одного из футболистов "Нымме Калью" дал положительный результат, последующие два теста подтвердили заражение. Также случай инфицирования был выявлен в "Муре", первый тест игрок словенского клуба сдал 22 августа, повторный - 24 августа.

Департамент здоровья Эстонии заявил о невозможности проведения встречи, решение о судьбе матча примет Союз европейских футбольных ассоциаций.

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