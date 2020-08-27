Матыцин выразил надежду, что Кубок мэра по хоккею поможет вернуться к нормальной жизни

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кубок мэра Москвы по хоккею должен помочь всем вернуться к той жизни, которая была до наступления пандемии коронавируса. Такое мнение министр спорта РФ Олег Матыцин высказал на церемонии открытия турнира в четверг.

Турнир проходит с 27 по 29 августа на "ЦСКА-Арене". В нем принимают участие клубы Континентальной хоккейной лиги столичные "Спартак", "Динамо" и ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".

"Мы вместе пережили и переживаем очень непростой период в борьбе с пандемией. Я выражаю признательность спортсменам, тренерам, спортивная семья показала, как надо переживать трудности. Надеюсь, что сегодняшний праздник возвращает нас к нормальной жизни и скоро мы будем праздновать победу над трудностями, которые были во всем мире", - сказал Матыцин.