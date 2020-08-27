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Кубок мэра Москвы по хоккею

Матыцин выразил надежду, что Кубок мэра по хоккею поможет вернуться к нормальной жизни

Министр спорта отметил, что продолжается непростой период борьбы с пандемией
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кубок мэра Москвы по хоккею должен помочь всем вернуться к той жизни, которая была до наступления пандемии коронавируса. Такое мнение министр спорта РФ Олег Матыцин высказал на церемонии открытия турнира в четверг.

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Турнир проходит с 27 по 29 августа на "ЦСКА-Арене". В нем принимают участие клубы Континентальной хоккейной лиги столичные "Спартак", "Динамо" и ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".

"Мы вместе пережили и переживаем очень непростой период в борьбе с пандемией. Я выражаю признательность спортсменам, тренерам, спортивная семья показала, как надо переживать трудности. Надеюсь, что сегодняшний праздник возвращает нас к нормальной жизни и скоро мы будем праздновать победу над трудностями, которые были во всем мире", - сказал Матыцин.

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