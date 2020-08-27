ТАСС, 27 августа. Японская теннисистка Наоми Осака согласилась продолжить участие в теннисном турнире в Нью-Йорке. Заявление спортсменки приводит журналист New York Times Бен Ротенберг на своей странице в Twitter.

Ранее теннисистка отказалась от участия в знак протеста в связи с инцидентом со стрельбой полицией в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. В полуфинале турнира Осака должна встретиться с бельгийкой Элизе Мертенс. В четверг Ассоциация тенниса США (USTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение приостановить розыгрыш турнира в Нью-Йорке из-за протестов в стране на фоне борьбы с расизмом. Турнир возобновится 28 августа.

"Как вы знаете, вчера я отказалась от участия в турнире в поддержку протестов против расовой несправедливости, - написала Осака. - Я была готова отказаться играть матч, но после моего заявления и длительной консультации с WTA и USTA я ответила согласием на их просьбу сыграть в полуфинале в пятницу".

В среду Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить три матча первого раунда плей-офф после бойкота со стороны "Милуоки". Также с протестами выступили Главная лига бейсбола (MLB) и Главная футбольная лига (MLS).

23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в темнокожего Джейкоба Блейка. Сообщается, что Блейк был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.