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US Open

Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Дельбонисом в первом круге US Open

Турнир стартует 31 августа
Даниил Медведев EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 27 августа. Российский теннисист Даниил Медведев (третий номер посева) в первом круге US Open сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Результаты жеребьевки опубликованы на официальном сайте турнира.

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Россиянин Андрей Рублев (10) в первом круге встретится с французом Жереми Шарди, Карен Хачанов (11) - с итальянцем Янником Синнером, Евгений Донской - с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов - с американцем Сэмом Куэрри.

Медведев является финалистом прошлогоднего турнира, где он в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю, который, как и ряд других теннисистов, отказался от участия в нынешнем розыгрыше US Open из-за пандемии коронавируса.

Первая ракетка мира и турнира серб Новак Джокович в первом круге сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром, второй номер посева австриец Доминик Тим встретится с испанцем Хайме Мунаром, четвертая ракетка турнира грек Стефанос Циципас - с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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