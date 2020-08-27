Собянин открыл Кубок мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в четверг на "ЦСКА-Арене" открыл XIII Кубок мэра Москвы по хоккею, который стал первым хоккейным турниром после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. "Многие из вас, наверное, не ждали, что мы начнем хоккейный сезон так, как положено. Все, наверное, боялись, что пандемия помешает нам это сделать, помешает спортсменам, болельщикам. Но мы с вами победили проблему, победили пандемию", - отметил Собянин.

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По его словам, спортсмены мужественно перенесли период пандемии и продолжали тренироваться, "чтобы сегодня показать замечательное зрелище, замечательный спортивный праздник". "Я с большим удовольствием объявляю соревнования на кубок мэра Москвы открытыми", - сказал мэр. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что Москва показала "всей России и всему миру уважение друг к другу, доверие к власти, единство и профессионализм". "Эти принципы всегда были базовыми для нашего спорта. Надеюсь, сегодняшний праздник возвращает нас к привычной жизни", - отметил министр. О турнире Первый хоккейный турнир сезона Кубок мэра Москвы проводится ежегодно начиная с 2008 года. Он традиционно предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Организаторами соревнований являются департамент спорта города и Федерация хоккея Москвы. Ранее обладателем Кубка шесть раз становились московские динамовцы, четыре раза победа доставалась ЦСКА и дважды - "Спартаку". В этом году турнир принимает крупнейший хоккейный дворец Москвы "ЦСКА Арена" на ЗИЛе. Кубок мэра разыграют московские команды "Динамо", "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь". Соревнования проводятся в один круг, каждая команда сыграет по три матча.

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