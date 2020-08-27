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Футбол в Испании

СМИ: "Манчестер Сити" предложит "Барселоне" за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский клуб готов расстаться с Габриэлем Жезусом, Бернарду Силвой и Эриком Гарсией

ТАСС, 27 августа. Английский "Манчестер Сити" предложит испанской "Барселоне" в качестве компенсации за переход аргентинца Лионеля Месси €100 млн, а также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию. Об этом сообщает портал Diario Sport.

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Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Позднее аргентинская газета "Насьон" со ссылкой на источник из окружения 33-летнего аргентинца сообщила, что игрок намерен перейти в "Манчестер Сити". "Барселона" планирует выручить от сделки €700 млн, которые прописаны в контракте в качестве суммы отступных.

Английский клуб из-за ограничений по финансовому фейр-плей может потратить на трансфер Месси только €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить "Барселоне" еще трех игроков - Жезуса, Силву и Гарсию, который является воспитанником каталонского клуба. По информации источника, "Манчестер Сити" оптимистично оценивает возможность трансфера.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.

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