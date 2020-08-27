"Зенит" обратился в РФС по поводу решений судьи в матче РПЛ против "Динамо"

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Петербургский "Зенит" отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух решений главного арбитра Станислава Васильева в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Зенит" в среду на выезде проиграл "Динамо" со счетом 0:1. В начале второго тайма Васильев после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) не стал назначать пенальти в ворота хозяев поля, а после удалил по одному игроку в составах команд - на 73-й минуте прямую красную карточку получил защитник динамовцев Дмитрий Скопинцев, а спустя десять минут второе предупреждение, которое привело к удалению, было показано полузащитнику гостей Вильмару Барриосу.

"Сегодня мы отправили запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме, - сказал Медведев. - В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения".

В матче пятого тура между "Ротором" и "Спартаком" (0:1) арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в эпизоде, который был похож на момент с Малкомом. "Да, из-за похожих эпизодов в двух матчах, где в одном решение в сторону пенальти, а в другом - нет, все могут подумать об очередном скандале - сейчас стало модно делать громкие заявления из-за спорных решений. Мы же в первую очередь отталкиваемся от своей игры, и поэтому хотим получить экспертную оценку по этим двум эпизодам игры", - отметил гендиректор "Зенита", отвечая на просьбу сравнить два эпизода.

Говоря об игре в целом, собеседник агентства признал, что поражение от "Динамо" стало болезненным для "Зенита". "Профессиональный анализ будет делать тренерский штаб, но по горячим следам в глаза бросилось отличие первого и второго таймов - после перерыва появилась необходимая энергия, появилась страсть, но счет уже был 0:1, - сказал Медведев. - Я думаю, что "Зенит" в состоянии диктовать свои условия с первых минут любого матча, какой бы соперник ни был и в какой бы футбол он ни играл, какую бы оборону он ни строил - с четырьмя защитниками или с пятью. Поражение болезненное; думаю, команда сделает необходимые выводы".

"Матч против "Локомотива" будет очень важен"

"Очень обидно потерять двух игроков - получившего травму Себастьяна Дриусси и удаленного Вильмара Барриоса, - сказал гендиректор "Зенита". - Пока есть только предварительные диагноз и сроки по Дриусси. Удаление же оставляет нас без опорного полузащитника. Думаю, необходимые перестановки будут сделаны, как это было, когда мы теряли Ярослава Ракицкого, - у нас достаточно игроков, чтобы закрыть эту позицию".