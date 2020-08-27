Стал известен соперник брата Нурмагомедова на турнире по ММА в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Святослав Шабанов станет соперником Усмана Нурмагомедова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом ТАСС сообщил глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Совместный турнир Fight Nights Global и GFC пройдет 9 сентября в Москве. Он будет посвящен памяти отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"Соперником Усмана Нурмагомедова будет Святослав Шабанов", - сказал собеседник агентства.

Усман Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC, в его активе 12 побед и ни одного поражения. На счету Шабанова 17 побед и семь поражений.