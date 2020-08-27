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US Open

Российская теннисистка Александрова сыграет с Клейстерс в первом круге US Open

Первая сеяная турнира чешка Каролина Плишкова встретится с Ангелиной Калининой из Украины
Екатерина Александрова EPA-EFE/VALERIE BLUM
Описание
Екатерина Александрова
© EPA-EFE/VALERIE BLUM

ТАСС, 27 августа. Российская теннисистка Екатерина Александрова (21-й номер посева) встретится с бывшей первой ракеткой мира бельгийкой Ким Клейстерс в первом круге US Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Другая россиянка Вероника Кудерметова (29) сыграет с представительницей Польши Игой Свёнтек, Вера Звонарева - с канадкой Лейлой Фернандез, Анна Калинская - с сербкой Ниной Стоянович, Дарья Касаткина - с украинкой Мартой Костюк, Людмила Самсонова - с болгаркой Цветаной Пиронковой, Наталья Вихлянцева - с американкой Катриной Скотт, Виталия Дьяченко - с белоруской Ольгой Говорцовой, дебютирующая в основной сетке турниров Большого шлема Варвара Грачева - с испанкой Паулой Бадосой, Анна Блинкова - с американкой Дженнифер Брэйди, дебютирующая в основной сетке US Open Ирина Хромачева - с американкой Шелби Роджерс.

Первая сеяная турнира чешка Каролина Плишкова в первом круге сыграет с Ангелиной Калининой из Украины, американка София Кенин (2) - с бельгийкой Яниной Викмайер, американка Серена Уильямс (3) - с соотечественницей Кристи Ан, японка Наоми Осака (4) - с Мисаки Дои, также представляющей Японию.

Ранее от участия в турнире отказался ряд теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, румынку Симону Халеп (второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации), украинку Элину Свитолину (5), действующую чемпионку турнира Бьянку Андрееску из Канады (6), нидерландку Кики Бертенс (7), швейцарку Белинду Бенчич (8), россиянок Анастасию Павлюченкову (30) и Светлану Кузнецову (32).

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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