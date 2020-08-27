Сборная России сыграет с командой Венгрии в четвертьфинале шахматной онлайн-олимпиады

Все идет по плану. Сборная России стала первой в группе на шахматной онлайн-олимпиаде

Россияне досрочно обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, заняв первое место в группе С. Команда Венгрии, ставшая второй в группе B, победила в матче за выход в четвертьфинал команду Германии со счетом 9:7.

В составе сборной России, капитаном которой является Александр Мотылев, выступают Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, а также чемпион Европы по онлайн-шахматам Алексей Сарана и Андрей Есипенко, победитель первенства Европы в возрасте до 18 и 20 лет Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

В других стыковых матчах, в которых выступали занявшие вторые и третьи места в своих группах команды, сборная Украины обыграла команду Китая (9:7), сборная Армении переиграла команду Греции (10:4), а польские шахматисты оказались сильнее соперников из Болгарии (9,5:4,5). Помимо матча Россия - Венгрия, на стадии 1/4 финала пройдут встречи Индия - Армения, Азербайджан - Польша и США - Украина.

На онлайн-олимпиаде 40 сборных были распределены по четырем группам. Соревнования проходили по круговой системе, каждая команда сыграла девять матчей - по три за один день, контроль времени - 15 минут плюс пять секунд за каждый ход.

В плей-офф отобрались 12 команд - по три из каждой группы. Победители групп напрямую вышли в 1/4 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал пройдут 28, 29 и 30 августа.