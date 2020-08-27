"Спартак" одержал волевую победу над "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" обыграл столичное "Динамо" со счетом 4:1 в матче Кубка мэра Москвы. Встречи турнира проходят на "ЦСКА-Арене".

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В составе "Спартака" шайбы забросили Мартин Бакош (41-я и 50-я минуты), Сергей Широков (44) и Лукаш Радил (60), у "Динамо" отличился Вадим Шипачев (39).

Перед стартом матча турнир открыл мэр Москвы Сергей Собянин. На игре также присутствовал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее в четверг в рамках турнира подмосковный "Витязь" обыграл столичный ЦСКА со счетом 3:2. После первого игрового дня в активе "Спартака" и "Витязя" по два очка, "Динамо" и ЦСКА набранных баллов не имеют.

В пятницу "Спартак" сыграет с "Витязем", "Динамо" - с ЦСКА. Турнир завершится 29 августа.

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом является "Динамо", побеждавшее в турнире шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).