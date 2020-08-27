СМИ: запланированные на 27 августа матчи плей-офф НХЛ будут отменены

ТАСС, 27 августа. Игры плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые запланированы на 27 августа, будут отменены. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.
Ранее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн сообщил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста против стрельбы полицейскими в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин.
"Игрокам сказали готовиться к отмене сегодняшних матчей", - написал Фридман.
В четверг должны были пройти матчи серий 1/4 финала "Нью-Йорк Айлендерс" - "Филадельфия" и "Ванкувер" - "Вегас".
Ранее в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игроки "Милуоки" бойкотировали пятый матч серии первого раунда плей-офф против "Орландо". В четверг журналист Эдриан Войнаровски сообщил о переносе матчей "Юта" - "Денвер", "Торонто" - "Бостон" и "Даллас" - "Лос-Анджелес Клипперс". Ожидается, что плей-офф НБА будет возобновлен 28 августа.
23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.