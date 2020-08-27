СМИ: запланированные на 27 августа матчи плей-офф НХЛ будут отменены

ТАСС, 27 августа. Игры плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые запланированы на 27 августа, будут отменены. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Ранее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн сообщил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста против стрельбы полицейскими в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин.