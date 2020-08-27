В Северной Осетии появится тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе появится в конце года в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В четверг глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел встречу с министром спорта региона Аланом Хугаевым.

"В настоящее время во Владикавказе строится крупный тренировочный центр подготовки по спортивной борьбе, открытие которого состоится в конце года, - сказал Битаров. - Это будет еще один современный спортивный комплекс, оснащенный всем необходимым оборудованием для подготовки профессиональных спортсменов. Поэтому прошу контролировать строительство объекта".

Глава региона обратил внимание Хугаева и на поддержку спортивной борьбы, напомнил о необходимости реализации республиканской программы развития этого вида спорта.

В сентябре в республике возобновят работу все спортивные залы республики, дети и подростки приступят к тренировкам. В связи с этим руководитель республики поручил Хугаеву взять на контроль соблюдение всех санитарных требований для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.