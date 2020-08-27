Чесноков: US Open станет важным движением для всего тенниса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Результаты на US Open будут не так важны, турнир является важным и нужным движением для тенниса после пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший теннисист Андрей Чесноков.

"Я надеюсь, что-то произойдет, будет какое-то движение в теннисе. В футболе играют уже два-три месяца, а теннису сейчас нужно такое движение, даже не важно, в каком формате это движение будет, - считает Чесноков. - Я работаю с одним теннисистом и говорю ему: "Играй, где хочешь, и не важно, какие результаты у тебя будут". Так и на этом турнире - кто-то кого-то будет обыгрывать, что-то начнет происходить, появится практика".

В первом круге турнира россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Медведев является финалистом прошлогоднего турнира, где он в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю, который, как и ряд других теннисистов, отказался от участия в нынешнем розыгрыше US Open из-за пандемии коронавируса. Россиянин Андрей Рублев (10) в первом круге турнира встретится с французом Жереми Шарди, Карен Хачанов (11) - с итальянцем Янником Синнером, Евгений Донской - с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов - с американцем Сэмом Куэрри.

US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.