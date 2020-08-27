НБА подтвердила перенос запланированных на 27 августа матчей

Ранее о переносе матчей четверга сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски. 27 августа должны были пройти матчи первого раунда плей-офф "Юта" - "Денвер", "Даллас" - "Лос-Анджелес Клипперс" и второго раунда "Торонто" - "Бостон". Днем ранее были перенесены встречи первого раунда "Милуоки" - "Орландо", "Хьюстон" - "Оклахома" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд". Игроки отказались выходить на площадку в знак протеста против стрельбы полицейскими в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин.

"Сегодняшние игры плей-офф НБА не состоятся. Надеемся, что матчи будут перенесены на пятницу или субботу. Позднее в четверг пройдет онлайн-совещание с целью сформировать дальнейшие шаги", - сказал исполнительный вице-президент НБА Майк Басс.

23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.