Учредители РУСАДА примут решение по вопросу увольнения генерального директора Гануса

ТАСС, 28 августа. Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в пятницу рассмотрит рекомендацию наблюдательного совета организации по вопросу увольнения Юрия Гануса с поста генерального директора. Функционер занимает должность с 2017 года.

Члены наблюдательного совета РУСАДА на своем заседании 5 августа большинством голосов приняли решение рекомендовать учредителям рассмотреть вопрос увольнения генерального директора Гануса. Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, которые являются учредителями РУСАДА, позже пришли к решению провести общее собрание 28 августа.

"Общее собрание даст оценку деятельности и будет рассматривать рекомендации, которые дал наблюдательный совет. Надеюсь, что они не скажутся негативно на деятельности РУСАДА. Это очень важное направление, надо вести плодотворную работу, конструктивный диалог со Всемирным антидопинговым агентством (WADA)", - сказал в четверг журналистам министр спорта России Олег Матыцин.

"Надеюсь, что будут приняты разумные решения, у нас одна задача - повышение эффективности работы РУСАДА. От кадров зависит успех деятельности любой организации", - добавил глава спортивного ведомства.

Олимпийский комитет России 14 июля на своем сайте опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности национального антидопингового агентства. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА и проведен весной 2020 года. Результаты проверки передали наблюдательному совету, который проанализировал характер нарушений и пришел к выводу о необходимости увольнения Гануса с поста генерального директора. WADA высказало обеспокоенность в связи с возможным перестановками.