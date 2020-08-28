НХЛ отложила проведение матчей плей-офф до 30 августа из-за стрельбы в темнокожего

ТАСС, 28 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение матчей плей-офф, запланированных на 28 и 29 августа, в знак протеста против стрельбы полицейскими в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

28 августа были запланированы матчи "Нью-Йорк Айлендерс" - "Филадельфия" и "Ванкувер" - "Вегас". 29 августа должны были пройти встречи "Бостон" - "Тампа" и "Даллас" - "Колорадо".

Ранее о переносе матчей плей-офф объявила Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), сроки возобновления сезона не сообщаются. Также с протестами выступили Главная лига бейсбола (MLB) и Главная футбольная лига (MLS).

23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.