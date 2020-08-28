Брызгалов: влияние инцидента с афроамериканцем на матчи НХЛ - абсурд

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Влияние на проведение игр Кубка Стэнли инцидента в американском штате Висконсин, связанным со стрельбой полицейскими в темнокожего Джейкоба Блейка, является абсурдом. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Илья Брызгалов.

Ранее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн сообщил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста против стрельбы полицейскими в Блейка. Позже лига перенесла игры, которые должны были пройти 28 и 29 августа. Ранее о переносе матчей плей-офф объявила Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), сроки возобновления сезона не сообщаются. Также с протестами выступили Главная лига бейсбола (MLB) и Главная футбольная лига (MLS).

"Проблемы тут не вижу, потом сыграют, - сказал Брызгалов. - Не вижу при этом никакой связи между играми НХЛ и историей, произошедшей в Висконсине, о которой мы мало знаем. Как связаны хоккей, спорт и противоправные действия полицейского?"

"Я устал от этого хайпа. Если говорить о Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), разве жизни белых, латиноамериканцев, азиатов не имеют ценности? Настолько это все политизируется. Допускать связь между спортом и подобными вещами - абсурд", - добавил он.

23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.