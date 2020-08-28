НХЛ снова на паузе. Игры плей-офф отложены до 30 августа из-за стрельбы в темнокожего

23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули общенациональные протесты. В последние месяцы они возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. Тогда чемпионаты НХЛ и остальных профессиональных лиг США были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

ТАСС, 28 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ) последней из главных спортивных организаций Северной Америки перенесла проведение матчей, запланированных на 28 и 29 августа, в знак протеста против стрельбы полицейскими в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Игры возобновятся в ночь на воскресенье по московскому времени.

В ночь на четверг о переносе матчей плей-офф объявила Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Первыми бойкотировали встречу с "Орландо" игроки "Милуоки". К моменту начала матча ни одна из команд не появилась на площадке, после этого все игры плей-офф были отложены. В четверг пресс-служба НБА сообщила, что сезон возобновится 28 или 29 августа.

Как сообщил портал The Athletic, отказаться от бойкота остальных баскетболистов НБА убедили президент профсоюза игроков Крис Пол (разыгрывающий "Оклахомы") и вице-президент организации Андре Игудала (защитник "Майами"). Против отмены сезона также выступил главный тренер "Клипперс" Док Риверс, с которым обсудил сложившуюся ситуацию Пол.

В среду с протестами выступили Главная лига бейсбола (MLB) и Главная футбольная лига (MLS). Приостановлен был и теннисный турнир в Нью-Йорке.

"Ванкувер" инициировал перенос игр НХЛ

НХЛ оказалась последней лигой, приостановившей чемпионат. В ночь на четверг прошли две встречи второго раунда плей-офф, за это организацию начали критиковать некоторые спортсмены и журналисты. "НХЛ всегда приходит последней на вечеринку, посвященную расовой справедливости", - заявил темнокожий защитник "Миннесоты" Мэтт Дамба в интервью телеканалу Sportsnet.

Хоккеисты и тренеры "Тампы" и "Бостона", проводившие первый матч вчерашнего дня, отметили, что не знали о произошедшем. Инцидент с Блейком произошел незадолго до начала встречи, когда спортсмены готовились к выходу на лед и не смотрели другие новости. "Сейчас мы знаем о многих вещах, о которых не имели понятия до игры, за время нашего матча мир изменился. Я не знаю деталей, до матча у нас ничего не обсуждалось", - сказал главный тренер "Тампы" Джон Купер.

Однако перед матчем диктор на арене в Торонто Майк Росс зачитал обращение НХЛ в связи с произошедшим. "Расизм слишком долго укоренялся в нашем обществе. НХЛ и все хоккейное сообщество выступают за борьбу с расовой несправедливостью и построение справедливого общества для всех. НХЛ хотела бы воспользоваться этим моментом, чтобы пожелать Джейкобу Блейку и его семье всего самого лучшего, а также призвать всех наших болельщиков встать на защиту социальной справедливости, положить конец расизму", - сказал Росс.