Сен-Пьер сомневается, что UFC заинтересован в организации его боя с Нурмагомедовым

ТАСС, 28 августа. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) канадец Жорж Сен-Пьер сомневается, что организация заинтересована в его поединке с действующим обладателем пояса в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Комментарий спортсмена приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Ближайшим боем Нурмагомедова будет встреча с американцем Джастином Гэтжи. Поединок пройдет 24 октября текущего года в Абу-Даби. Сен-Пьер официально завершил карьеру в 2019 году, однако россиянин не раз заявлял о желании встретиться с канадцем в октагоне.

"Чтобы организовать поединок, необходимо желание трех сторон. Нужна заинтересованность обоих бойцов и промоушена. Я не уверен, что UFC захочет браться за организацию этого боя", - сказал Сен-Пьер.

Канадец также подчеркнул, что ему будет тяжело проявить себя в легкой весовой категории. Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весах.

"Мне 39 лет, не думаю, что могу перейти в легкий вес, не потеряв в уровне. Нурмагомедов бьется в легком весе, но он выглядит гораздо тяжелее. Хабиб моложе и может хорошо менять вес", - добавил спортсмен.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Последний бой канадца прошел в ноябре 2017 года. Он победил удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга.