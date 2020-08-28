СМИ: Неймар попросил руководство ПСЖ подписать контракт с Месси

ТАСС, 28 августа. Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар попросил руководство футбольного клуба подписать контракт с аргентинским форвардом испанской "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сообщение журналиста телеканал Sky Sports Брайана Суонсона в Twitter.

Уйдет ли он из "Барселоны"? И куда?

Месси впервые с 2014 года остался без клубных трофеев.

Месси впервые с 2014 года остался без клубных трофеев. Уйдет ли он из "Барселоны"? И куда?

Ранее Месси сообщил "Барселоне" о желании уйти. Испанский клуб планирует выручить от сделки €700 млн, которые прописаны в контракте в качестве суммы отступных.

Отмечается, что Неймар и Месси разговаривали на тему возможного перехода на этой неделе. ПСЖ пока не делал официальных запросов по переходу аргентинца.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.