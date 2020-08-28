IBU подтвердил правомерность перехода биатлонистки Чирковой в сборную Румынии

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выступление за сборную России на Универсиаде 2019 года в Красноярске не накладывает ограничений на переход биатлонистки Елены Чирковой в команду Румынии. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзовые награды Универсиады 2019 года в Красноярске. Вместе с ней в румынскую сборную перешли российские биатлонисты Анастасия Толмачева и Анатолий Оськин.

"Чиркова никогда не представляла Россию на соревнованиях Международного союза биатлонистов, так что проблем с ее переходом нет", - сообщили в IBU.

Толмачева не выступала за сборную России на международных соревнованиях, Оськин последний раз привлекался в национальную команду в 2013 году. По этой причине на их переход также не накладывались ограничения.

В прошлом году IBU ужесточил правила перехода биатлонистов. Теперь после 23 лет спортсмен может только один раз сменить спортивное гражданство, причем для подтверждения перехода он должен доказать подлинную и тесную связь со страной, чью сборную он собирается представлять.