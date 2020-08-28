СМИ: "Локомотив" и "Аталанта" согласовали трансфер Миранчука за €14 млн

ТАСС, 28 августа. Российский футбольный клуб "Локомотив" договорился с итальянской "Аталантой" о переходе полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука. Об этом говорится на официальном сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

По его информации, стороны уже договорились о сумме трансфера, которая составит €14 млн. 24-летнему игроку остается согласовать с "Аталантой" условия личного контракта. На данный момент игрок травмирован, в новом сезоне он провел пять матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Миранчук является воспитанником "Локомотива" и выступает в составе главной команды клуба с 2013 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав пять голевых передач. С 12 забитыми мячами Миранчук стал лучшим бомбардиром команды в Тинькофф - Российской премьер-лиге. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России сезона-2017/18, а также трижды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.