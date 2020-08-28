"Рен-ТВ" покажет боксерский бой Майка Тайсона и Роя Джонса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Телеканал "Рен-ТВ" покажет бой между бывшими абсолютными чемпионами мира по боксу американцами Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим, который пройдет 28 ноября в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер Джонса Жолт Барна.

Бой Джонс - Тайсон должен был состояться 12 сентября, но был перенесен на 28 ноября в связи с желанием организаторов увеличить прибыль на платных трансляциях.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландцу Кевину Макбрайду. Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.