Россия уведомила EWF о готовности провести осенью в Москве ЧЕ по тяжелой атлетике

Чемпионат Европы в Москве изначально должен был пройти с 2 по 12 апреля, но из-за пандемии коронавируса его сперва перенесли на первую половину июня, а затем на осень (31 октября - 8 ноября).

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отправила официальное письмо в Европейскую федерацию тяжелой атлетики (EWF) о своей полной готовности провести осенью в Москве чемпионат Европы, однако рассматривает возможность переноса этого турнира на весну 2021 года. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

"Мы вчера вечером отправили официальное письмо в исполком EWF, в котором выразили готовность провести осенью чемпионат Европы, - сказал Агапитов. - Правительство России открыло границы и разрешило въезд иностранцам с соблюдением всех эпидемиологических требований. Нам ничего не мешает, чтобы провести соревнования".

"Но при этом нужно понимать, что спортсмены многих европейских стран из-за пандемии до сих пор не имеют условий для полноценных тренировок. Поэтому мы предоставляем право европейской федерации самой принять решение. Но Россия готова провести чемпионат Европы как в этом году, так и весной следующего", - добавил собеседник ТАСС.

Агапитов заметил, что России в непростых эпидемиологических условиях удалось успешно провести в Грозном чемпионат страны по тяжелой атлетике. "Это тоже очень важно понимать", - сказал глава ФТАР.

Как сообщал ранее ТАСС, EWF должна принять решение о проведении чемпионата Европы осенью в Москве до 3 сентября.

ФТАР хочет, чтобы ЧЕ в случае переноса сохранил цифры 2020

"Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что Москва и ФТАР полностью готовы и заинтересованы в проведении чемпионата Европы в 2020 году, - говорится в письме, оказавшемся в распоряжении ТАСС. - Однако, учитывая непредсказуемость ситуации, существует много рисков, прежде всего для спортсменов и их подготовки к соревнованиям, а также с их поездкой в Москву. Используя здравый смысл, лучше будет дать им полную возможность подготовиться и успешно выступить на чемпионате Европы 2021 года".

"Кроме того, мы хотели бы, чтобы чемпионат Европы среди взрослых назывался Moscow 2020, так же как OG Tokyo 2020. Мы ждем решения исполнительного совета EWF продолжать ли организацию в этом году или в следующем", - отмечается в письме.

Чемпионат Европы - 2019 проходил в грузинском Батуми.