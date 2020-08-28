СМИ: Альянс хоккейного разнообразия просит НХЛ пожертвовать $100 млн на борьбу с расизмом

ТАСС, 28 августа. Альянс хоккейного разнообразия просит Национальную хоккейную лигу (НХЛ) выделить $100 млн на инициативы по борьбе с расизмом. Об этом в Twitter сообщил журналист TSN Рик Уестхэд.
По информации источника, программа должна быть рассчитана на 10 лет, что обойдется каждой команде в сумму около $312,5 тыс. в год.
The @TheOfficialHDA has asked the NHL to commit $100M to fund anti-racism, education, and grass-roots initiatives over 10 years.— Rick Westhead (@rwesthead) August 27, 2020
That works out to $312,500 per year NHL team.
Context: NHL min. salary this season is $700K.
Ранее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн сообщил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Позже лига перенесла игры, которые должны были пройти 28 и 29 августа.
23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.