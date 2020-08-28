СМИ: Альянс хоккейного разнообразия просит НХЛ пожертвовать $100 млн на борьбу с расизмом

ТАСС, 28 августа. Альянс хоккейного разнообразия просит Национальную хоккейную лигу (НХЛ) выделить $100 млн на инициативы по борьбе с расизмом. Об этом в Twitter сообщил журналист TSN Рик Уестхэд.

По информации источника, программа должна быть рассчитана на 10 лет, что обойдется каждой команде в сумму около $312,5 тыс. в год.