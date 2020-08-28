{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

СМИ: Альянс хоккейного разнообразия просит НХЛ пожертвовать $100 млн на борьбу с расизмом

Программа должна быть рассчитана на 10 лет, что обойдется каждой команде в сумму около $312,5 тыс. в год

ТАСС, 28 августа. Альянс хоккейного разнообразия просит Национальную хоккейную лигу (НХЛ) выделить $100 млн на инициативы по борьбе с расизмом. Об этом в Twitter сообщил журналист TSN Рик Уестхэд.

По информации источника, программа должна быть рассчитана на 10 лет, что обойдется каждой команде в сумму около $312,5 тыс. в год.

Ранее канадский игрок "Сан-Хосе" Эвандер Кейн сообщил, что Альянс хоккейного разнообразия отправил запрос в НХЛ с просьбой отменить матчи плей-офф, запланированные на четверг, в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. Позже лига перенесла игры, которые должны были пройти 28 и 29 августа.

23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули протесты. В последние месяцы общенациональные протесты возникали из-за гибели от рук полиции других темнокожих американцев - Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса.

Зимние олимпийские виды спорта
Умер бывший глава компании по производству лыжного инвентаря Fischer Йозеф Фишер
Под руководством австрийца компания стала мировым лидером по производству лыжного инвентаря
Читать полностью