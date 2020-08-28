{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Барыс" проведет домашние матчи на старте сезона КХЛ без зрителей

Власти Казахстана с 17 августа сняли жесткий карантин, который был введен в республике с 5 июля

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Барыс" в начале сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет домашние матчи на арене в Нур-Султане без зрителей. Об этом журналистам рассказал президент "Барыса" Борис Иванищев.

Власти Казахстана с 17 августа сняли жесткий карантин, который был введен в республике с 5 июля.

"Домашние матчи мы начнем в Нур-Султане, но пока без зрителей до полного выяснения ситуации. В ряде городов, в том числе в России, ситуация с карантином улучшается, но мы пока играем временно без зрителей", - сказал Иванищев.

Ледовый дворец "Барыс-Арена" в Нур-Султане был построен в 2015 году и вмещает 11,5 тыс. зрителей. "Барыс" проведет первый домашний матч 10 сентября против "Куньлуня". 

Сезон КХЛ стартует 2 сентября.

Биатлон
Международный союз биатлонистов организовал рабочую группу по гендерному равенству
В ее состав вошла россиянка, бывший директор спорта оргкомитета Олимпийских игр 2014 года в Сочи Ирина Гладких
Читать полностью