"Барыс" проведет домашние матчи на старте сезона КХЛ без зрителей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Барыс" в начале сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет домашние матчи на арене в Нур-Султане без зрителей. Об этом журналистам рассказал президент "Барыса" Борис Иванищев.

Власти Казахстана с 17 августа сняли жесткий карантин, который был введен в республике с 5 июля.

"Домашние матчи мы начнем в Нур-Султане, но пока без зрителей до полного выяснения ситуации. В ряде городов, в том числе в России, ситуация с карантином улучшается, но мы пока играем временно без зрителей", - сказал Иванищев.

Ледовый дворец "Барыс-Арена" в Нур-Султане был построен в 2015 году и вмещает 11,5 тыс. зрителей. "Барыс" проведет первый домашний матч 10 сентября против "Куньлуня".

Сезон КХЛ стартует 2 сентября.