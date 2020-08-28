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КХЛ

Бюджет ХК "Барыс" в этом сезоне сокращен на 15%

Ранее РБК сообщал, что зарплатный бюджет клуба в предыдущем сезоне составлял 600 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Бюджет клуба Континентальной хоккейной лиги "Барыс" в нынешнем сезоне сокращен на 15%. Об этом журналистам рассказал президент казахстанского клуба Борис Иванищев.

Ранее РБК сообщал, что зарплатный бюджет клуба в предыдущем сезоне составлял 600 млн рублей.

"Бюджет в связи с пандемией сокращен на 15%. У нас тяжелое положение", - сказал Иванищев.

По его словам, команда укомплектована. "Мы точечно кого-то возьмем. Но будем играть тем составом, который есть", - отметил Иванищев.

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