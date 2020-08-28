Международный союз биатлонистов организовал рабочую группу по гендерному равенству

ТАСС, 28 августа. Международный союз биатлонистов (IBU) создал рабочую группу, которая будет отвечать за гендерное равенство в спорте. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Задачей группы будет создание политики продвижения гендерного равенства в организации. Рабочая группа состоит из семи женщин и трех мужчин. В ее состав вошла россиянка, бывший директор спорта оргкомитета Олимпийских игр 2014 года в Сочи и глава сектора зимних видов спорта и связей с международными федерациями Международного олимпийского комитета (МОК) Ирина Гладких.

В зону ответственности рабочей группы входит работа над равным представительством и гендерной чувствительностью при принятии решений, в тренерской и педагогической деятельности, борьба с гендерным насилием в спорте и роль спорта в предотвращении гендерного насилия, а также борьба с негативными гендерными стереотипами в спорте и продвижение позитивных ролевых моделей и роли СМИ в этой перспективе.